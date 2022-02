Stiri pe aceeasi tema

- Inițial, protestul era anunțat fața de facturile uriașe la energie electrica și gaze naturale, insa se pare ca acum se cere pacea in Ucraina.Protestatarii s-au deplasat la Arcul de Triumf din Capitala, dupa care au facut o oprire și in fața Ambasadei Rusiei, pentru a se aduna apoi in Piața Universitații. Protestatarii…

- Mai multe asociatii civice s-au reunit sambata la o manifestatie de solidaritate cu poporul ucrainean, care a inceput in fata Ambasadei Ucrainei la Bucuresti și s-a mutat apoi la Ambasada Rusiei, transmite news.ro.Oamenii si-au exprimat solidaritatea cu poporul ucrainean si au cerut presedintelui rus,…

- Razboiul declansat de Rusia in Ucraina a intrat in ziua a doua. Potrivit autoritatilor ucrainene pana in prezent sunt 137 de morti si 316 de raniti. Capitala Kiev a fost atacata cu rachete balistice sustine un consilier al Guvernului ucrainean. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, este de parere…

- Vladimir Putin a autorizat joi dimineața, in jurul orei 05:00, o operațiune militara in estul Ucrainei in zonele separatiste din est. Potrivit CNN, explozii puternice au putut fi auzite in apropierea capitalei, Kiev si in Harkov, dar si in alte orase. A fost impusa legea martiala in Ucraina.

- Primul atac a fost cu drone, in razboiul din Ucraina, a declarat ambasadorul Ucrainei la București. Paun Rahovei, diplomatul ucrainean, a facut aceasta declarație la postul Digi 24. „Aeroporturi, aerodromuri și alte obiective au fost atacate”, a confirmat insarcinatul cu afaceri al Ucrainei, Paun Rahovei.…

- ‘Razboiul’ declansat de Rusia in Ucraina, care ‘nu are niciun sens’, ‘trebuie sa inceteze acum’, a implorat in noaptea de miercuri spre joi secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, relateaza AFP. ‘Presedinte Putin, in numele umanitatii, retrageti-va…

- Presedintele Vladimir Putin a anuntat joi in zori o operatiune militara in Ucraina, pentru a-i „apara pe separatiștii” din estul țarii. Au fost raportate explozii in Odesa, Mariupol, Harkov, Nipru, Kramatorsk și la aeroportul din Kiev. Presedintele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi o operatiune militara in Ucraina pentru a apara separatistii din regiunea Donbas, situata in estul tarii. Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene „sa depuna armele” si a promis sa contracareze orice interferenta…