- Cercetatori de la Agentia Nationala de Stiinte din Australia au descoperit epava unui cargobot la 50 de ani dupa scufundarea acestuia, elucidand astfel unul dintre cele mai mari mistere maritime ale tarii, informeaza agentia de presa Xinhua.Nava cu motor Blythe Star, un cargobot cu lungimea de 44…

- Cea mai mare ”fabrica de țanțari” din lume se construiește in Brazilia și va produce pana la cinci miliarde de țanțari infectați cu bacterii pe an. Deși suna ciudat la prima vedere, oamenii de știința implicați in acest proiect și-au propus, de fapt, sa stopeze o afecțiune raspandinta la nivel internațional,…

- Mai multe plaje din North West Cape, Australia de Vest, au fost inchise temporar dupa ce un baiat de 11 ani care practica snorkeling a fost ranit in urma unui presupus atac al unui rechin, a relatat presa locala, informeaza DPA.''DPIRD recomanda sa fie inchise plajele intre Pilgramunna si Bloodwood…

- Un exemplar rar de rechin a esuat pe un tarm din comitatului Wexford, Irlanda, iar oamenii de stiinta cred ca este prima inregistrare oficiala a acestei specii in apele irlandeze, informeaza DPA si PA Media.Oamenii nu au foarte des ocazia de a vedea un astfel de rechin, care apartine speciei Odontaspis…

- Magneziul contribuie la mentinerea sanatatii creierul si chiar „intinereste” creierul. O noua cercetare demonstreaza beneficiile potentiale ale unei diete bogate in magneziu si rolul pe care acesta il indeplineste in promovarea sanatatii celebrale. Alimentele bogate in magneziu scad riscul dezvoltarii…

- Vorbim despre o noua specie de arahnida, descoperita in Australia! Aceasta specie rara de paianjen urias reuseste sa se ascunda foarte bine. Cercetatorii spun ca femeiele din aceasta specie sunt de obicei mai mari decat masculii si pot crește pana la cinci centimetri in lungime și pot trai pana la 20…

- Pe insula Corsica, oamenii de știința au descoperit o noua specie de pisici cu o identitate genetica speciala. Despre acest lucru a anunțat publicația științifica franceza OFB. Despre existența acestui animal, pe care localnicii il numesc pisica-vulpe, se cunoaște de foarte mult timp. Incepind cu secolul…