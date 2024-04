Stiri pe aceeasi tema

- „Royal Marriage Malt Whisky - Long Life and Happiness” a fost realizat si imbuteliat in anul 1981, cu ocazia celebrei casatorii din data de 29 iulie a printului Charles cu Diana. Bautura va fi vanduta in Licitatia de Sampanie, Whisky si Vinuri de Colectie care va fi organizata de Artmark in 23 aprilie.

- Miniștrii de Externe ai țarilor din NATO se intalnesc joi pentru a sarbatori cea de-a 75-a aniversare a alianței. In cea de-a doua zi a unei reuniuni la Bruxelles, miniștrii vor marca semnarea la Washington, in 4 aprilie 1949, a Tratatului Atlanticului de

- Studiu Colliers Sectorul hotelier a continuat sa se redreseze in 2023, cu o creștere susținuta a turismului de agrement. Numarul de turiști romani care s-au cazat in structurile hoteliere din țara a ajuns la aproape 7 milioane in 2023, foarte aproape de maximele record și, de asemenea, peste media din…

- 1. Alegeri in toata Europa. Groaza printre neomarxiștii ciudați de la Bruxelles. In acest moment, partidele din categoria AUR sunt pe primul loc, in sondaje, in Austria, Olanda, Italia, Franța, Polonia, Ungaria și pe locul doi in Germania și Spania. La noi, AUR e undeva in spatele coaliției PSD – PNL.…

- Sculptura „Hidra” de Costin Ionita, care a fost de curand expusa la Iasi si vandalizata, una dintre piesele centrale ale evenimentului „Luna Sculptorilor Romani”, este scoasa la licitatie in 28 martie, anunta casa Artmark. Expozitia dedicata primei Licitatii de Sculptura de anul acesta, care cuprinde…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost primit, joi, de catre Papa Francisc, la Vatican, si i-a multimit pentru sprijinul acordat comunitatilor romanesti, relateaza News.ro.”Astazi am avut ocazia speciala sa discut la Vatican cu Sanctitatea Sa Papa Francisc si sa-i exprim recunostinta pentru sprijinul acordat…

- Ziua Naționala Brancuși, sarbatorita in 19 februarie, va fi marcata printr-un eveniment cu totul deosebit: o sculptura a artistului din anii 1905-1906, considerata pierduta, a fost redescoperita anul trecut și va fi expusa la galeriile bucureștene Artmark. Bustul unui patron de restaurant, „Portretul…

- Banca Transilvania a semnat vineri, 9 februarie, cu OTP Group un acord pentru achiziția a 100% din acțiunile pe care le deține la OTP Bank Romania. Ca urmare a acestui acord, OTP Group vinde subsidiarele sale din Romania, marcand ieșirea de pe piața romaneasca.Finalizarea tranzacției este estimata in…