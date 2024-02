Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Naționala Brancuși, sarbatorita in 19 februarie, va fi marcata printr-un eveniment cu totul deosebit: o sculptura a artistului din anii 1905-1906, considerata pierduta, a fost redescoperita anul trecut și va fi expusa la galeriile bucureștene Artmark. Bustul unui patron de restaurant, „Portretul…

- Anul acesta marcam Ziua Naționala Brancuși printr-un eveniment cu totul deosebit. Avem bucuria sa va anunțam ca sosește in premiera in Romania și va putea fi vizitata in exclusivitate la Galeriile Artmark o lucrare realizata de sculptor in 1905-1906, „Bustul unui patron de restaurant (Portretul lui…

- Un tablou al artistului austriac, Gustav Klimt, despre care s-a crezut ca a fost pierdut timp de 100 de ani, a fost gasit la Viena. "Portretul domnisoarei Lieser" a apartinut unei familii de evrei din Austria si a fost vazut ultima data in public in 1925. Soarta sa de dupa aceea este neclara, dar familia…

- Astazi, 24 ianuarie 2024, cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Romane, Muzeul de Arta Populara Constanta expune o scoarta de mari dimensiuni, lucrata in perioada lui Alexandru Ioan Cuza, avand inscriptionat pe una din laturile lungi anul confectionarii: 1862. Tesuta intr un atelier specializat din…

- Vacanța de sarbatori se apropie cu pași repezi, romanii indreptandu-se spre locații și cazari cat mai spectaculoase, in care sa-și petreaca momente de relaxare și liniște in familie.

- Cu ocazia Craciunului, firmele pot oferi angajaților pana la 300 de lei. Este vorba atat despre cadouri in bani, cat și in natura ori tichete cadou, conform Codului fiscal, potrivit Hotnews. Suma nu este impozitata și nu se cuprinde in baza de calcul a contribuțiilor de asigurari sociale obligatorii.…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei transmit locuitorilor comunei Varșolț, angajaților și colaboratorilor primariei cele mai sincere urari de bine, sanatate și un viitor prosper și fericit.La mulți ani!BREDA Lajos Primarul comunei Varșolț Acest articol BREDA Lajos Primarul comunei Varșolț: -La mulți…

- Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba: Lansare de carte, conferința științifica și concert cameral, cu ocazia Zilei Naționale Manifestarile cultural artistice, organizate de Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba pentru a marca Ziua Naționala a Romaniei și implinirea a…