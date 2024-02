Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta marcam Ziua Naționala Brancuși printr-un eveniment cu totul deosebit. Avem bucuria sa va anunțam ca sosește in premiera in Romania și va putea fi vizitata in exclusivitate la Galeriile Artmark o lucrare realizata de sculptor in 1905-1906, „Bustul unui patron de restaurant (Portretul lui…

- Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz a vizitat, marti, stadionul Alberto J. Armando, mai cunoscut ca La Bombonera, arena echipei de fotbal Boca Juniors, cu ocazia prezentei sale la la Buenos Aires pentru Openul Argentinei, informeaza EFE, potrivit Agerpres. Dupa cum a publicat Boca Juniors pe…

- Bustul lui Vlad al III-lea, principe al Țarii Romanești (cunoscut drept Dracula) se afla in fața mormantului sau, pastrat in manastirea complexului muzeal al bisericii Santa Maria la Nova dinNapoli. "Vlad insa nu pare sa fie singurul VAMPIR care a vizitat capitala napolitana, inaintea lui a fost Varney…

- ”Campania 2024 (din ianuarie, n.r.), derulata pentru al saselea an de agentia de turism online Vola.ro, s-a incheiat cu bilete de avion in valoare de 9 milioane de euro cumparate de romani. Pasionatii de vacante au asteptat din nou ianuarie, cea mai ieftina luna din an, si au profitat de cele mai mici…

- Astazi, 24 ianuarie 2024, cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Romane, Muzeul de Arta Populara Constanta expune o scoarta de mari dimensiuni, lucrata in perioada lui Alexandru Ioan Cuza, avand inscriptionat pe una din laturile lungi anul confectionarii: 1862. Tesuta intr un atelier specializat din…

- Anamaria Prodan radiaza de fericire la brațul noului partener, iar drept dovada stau pozele din mediul online. Impresara s-a lasat pozata in ipostaze romantice alaturi de Ronald Gavril. In imagini se poate observa ca aceștia sunt mai impliniți ca niciodata.

- In motivarea Deciziei 618 2023, judecatorii Curtii de Apel Constanta au aratat, printre altele, ca "in realitate recurentul parat CLM Constanta prin emiterea Hotararii nr.463 28.12.2021 nu a facut decat sa respecte obligatia legala impusa de dispozitiile art.491 C.fisc., obligatie care a presupune in…