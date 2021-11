Stiri pe aceeasi tema

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele opt luni ale acestui an, 2,118 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 22,9% (394.800 tep), mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada…

- Romania a importat, in primele opt luni din 2021, o cantitate de titei de 4,837 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 452.700 tep (10,3%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia…

- Importurile de țiței ale Romaniei au crescut, in primele opt luni din acest an, cu 10,3%, pana la 4,837 milioane de tone echivalent petrol (tep), comparativ cu perioada similara din 2020, potrivit datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Pentru intregul an, prognozele privind…

- Romania a importat, in primele opt luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,908 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 56% (684.600 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, arata Agerpres.…

- Importurile de gaze naturale utilizabile s-au majorat, in primele opt luni din 2021 cu 56%, pana la 1,908 milioane tone echivalent petrol (tep), potrivit datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Pentru intreg anul, estimarile se ridica la 2,32 milioane tep, in creștere cu 38%…

- Productia industriala a crescut in primele opt luni cu 12,7% ca serie bruta si cu 13,1% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, fata de aceeasi perioada din anul trecut, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica (INS), informeaza News.ro. "In…

- Productia interna de energie a crescut cu 4,5% in primele opt luni, la 12,415 milioane tone echivalent petrol, fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar importul a crescut cu 17,8%, la 10,181 milioane tone echivalent petrol, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).

- Consumul final de energie electrica in primele sapte luni a fost de 32.458 milioane kWh, cu 7% mai mare fata de perioada corespunzatoare a anului 2020, in timp ce exportul de energie electrica al Romaniei a crescut cu 52,5%, la 4.413 milioane kWh, fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat…