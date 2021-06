Dupa ce Parlamentul a respins moțiunea de cenzura prin care PSD-ul voia sa faca plecat de la Palatul Victoria Guvernul Cițu, liberalilor le ramane și mai mult timp la dispoziție pentru a se concentra pe subiectul alegerilor din PNL, de la Congresul din toamna. Intrebat, miercuri, de presa ce relație are la momentul de fața […] The post Cu gandul la un nou mandat in fruntea PNL, se agața de ”parteneriatul” cu Iohannis. Orban, apel la istorie: ”Am avut o colaborare extrem de buna si asa...” - VIDEO first appeared on Ziarul National .