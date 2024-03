Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a fost primit de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Intalnirea are loc dupa ce, ieri, cei mai importanți lideri ai Europei au spus, la congresul PPE de la București, ca este nevoie de o aderare accelerata a Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schenhen.…

- Aceasta intrevedere vine intr-un moment crucial pentru Romania, in contextul in care se negociaza funcțiile de varf in cadrul Uniunii Europene.Un alt subiect fierbinte pe agenda discuțiilor este aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, mai ales in lumina recentelor declarații ale cancelarului Nehammer,…

- Partidul cancelarului austriac Karl Nehammer, OVP, care participa la Congresul PPE de la București, nu va fi de acord cu manifestul PPE, deoarece conține și „linii roșii”, cum ar fi energia nucleara sau extinderea Schengen, relateaza publicația austriaca Kurier. „Avem poziții clare și o atitudine…

- Partidul cancelarului austriac Karl Nehammer, OVP, care participa la Congresul PPE de la București, nu va fi de acord cu manifestul PPE, deoarece conține și „linii roșii”, cum ar fi energia nucleara sau extinderea Schengen, relateaza publicația austriaca Kurier.

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni seara, ca, pana la finalul acestui an, Romania va adera la Spatiul Schengen si terestru, iar de anul viitor, romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru SUA. Declarația premierului a fost facuta in aceeași zi in care ministrul de interne austriac…

- Dupa un an și trei luni de la izbucnirea scandalului generat de opoziția Austriei fața de aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, cancelarul Karl Nehammer face prima vizita la București. Cancelarul austriac Karl Nehammer vine la București. Acesta se afla pe lista invitaților la Congresul PPE de la…

- Europarlamentarul liberal Siegfried Muresan a anuntat ca la Congresul PPE care va avea loc la Bucuresti a fost invitat sa participe si cancelarul Austriei, Karl Nehammer, care s-a opus aderarii Romaniei la Spatiul Schengen. Potrivit lui Muresan, daca va sosi in Romania, Karl Nehammer ar avea ocazia…

- In perioada 6-7 martie, lideri europeni se vor la Bucuresti pentru Congresul Partidului Popular European. Unul dintre liderii care vor fi in capitala Romaniei va fi cancearul austriac Karl Nehammer, principalul opozant al intrarii Romaniei in Schengen. Incercam sa obtinem o negociere, daca tot vine…