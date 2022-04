Stiri pe aceeasi tema

- Hepatita misterioasa la copii care a creat panica in lumea intreaga a aparut și la noi in țara. Cazurile au starnit ingrijorare in multe state europene, dar și in America. Cel puțin un copil a murit din aceasta cauza. Cel puțin 169 de cazuri de hepatita acuta cu origine necunoscuta la copii cu varste…

- Concursul internațional pentru cainii de salvare – ”IRO Test 2022” va fi organizat la Craiova, pe 9 si 10 aprilie, prin Centrul Național de Educare Canina – CNEC. Evenimentul European se regasește in calendarul competițional al IRO, fiind auntat inca din 2021. Inițial, la acest eveniment se inscrisesera…

- Cristina Spatar nu are voie sa paraseasca țara alaturi de cei copii, pentru ca fostul soț nu este de acord. Artista și-ar fi dorit sa se mute in Anglia pentru a oferi un viitor mai bun pentru Albert și Aida. Sora Cristinei Spatar locuiește in Anglia, iar artista și-ar fi dorit sa se mute la ea impreuna…

- In urma cu cațiva ani, Europa promitea ca iși va diversifica sursele de gaze, facand eforturi pentru noi piețe pentru a importa gaze din zona Americii, din Orientul Mijlociu și din Caspica. Nu s-a intamplat asta. Mai mult, dependența a crescut spre 40% dupa ce a aparut o noua conducta dinspre Rusia,…

- Uniunea Europeana a trimis echipament medical de urgenta in Ucraina la solicitarea Kievului, a informat sambata Comisia Europeana, transmite Reuters. Cererea a fost formulata de Ucraina marti, pe fondul temerilor in crestere legate de o invazie iminenta din partea Rusiei. Deocamdata, ajutoarele de urgenta…

- Comisia ia masuri juridice impotriva Romaniei și altor 14 state membre pentru a intensifica prevenirea și gestionarea speciilor alogene invazive. Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia și Slovacia nu au reușit sa stabileasca,…

- Alte 2 871 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 799 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 15 sunt asociate cu contact in afara țarii: 2-Ucraina, 2-Rusia, 2-Ungaria, 2-Marea Britanie, 2-Romania, 1-Israel, 1-Cehia, 1-Italia,…

- Eliminarea vacantei de iarna din luna februarie a avut ca efect scaderea numarului de turisti pe partiile de schi cu aproximativ 70% in prima saptamana a acestei luni, comparativ cu perioada similara a anului trecut, potrivit unui comunicat remis miercuri de Asociatia Transportatorilor pe Cablu din…