- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt in proces de divorț, insa separarea e unul destul de complicata. In momentul de fața fetițele locuiesc in apartamentul pe care cantareața in deține, dar designerului vestimentar vrea sa le ia in casa lui. Aceasta a deschis un proces impotriva artistei.

- Divorțul rasunator dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu aduce in prim-plan viața luxoasa de care are parte cunoscutul creator de moda. Dupa separare, solista s-a mutat intr-un apartament din București, in timp Alexandru Ciucu iși duce existența intr-un „palat” de 2.000 de metri patrați, potrivit…

- Faptul ca Alina Sorescu și Alexandru Ciucu nu s-au mai afișat impreuna de mai bine de un an a iscat numeroase controverse in mediul online. Urmaritorii celor doi au lansat imediat zvonuri despre divorț, insa designerul și artista nu au vrut sa comenteze nimic. Acum, dupa ceva vreme, a aparut... The…

- Alina Sorescu și soțul ei, Alexandru Ciucu, divorțeaza dupa 12 ani de casatorie. Cei doi ajuns sa se separare la Tribunal, caci nu s-au ințeles in privința custodiei copiilor. Impreuna cuplul are doua fetițe.

- FOTO ȘTIREA TA: Mașina vandalizata in Alba Iulia, in timpul unor lucrari. Proprietarul a anunțat poliția Un cetațean din Alba Iulia a transmis ca și-a gasit mașina vandalizata. Acesta ii banuiește pe muncitorii care au lucrat in zona și a facut o plangere la Poliție. ”In urma unor lucrari facute vineri…

- Alina Sorescu a vorbit intr-un interviu pentru Antena Stars despre familia ei, dar și despre parerea sa despre intervențiile estetice. In continuare artista evita sa intre in detalii despre casnicia cu Alexandru Ciucu.In ultima perioada au existat multe zvonuri potrivit carora vedeta ar fi divorțat…

- Pentru cei tentați sa creada ca Alina Sorescu a dat lovitura cu canalul ei de Youtube, surpriza: cantareața genereaza venituri nici cat sa-și intrețina fetițele. Soția lui Alexandru Ciucu, caci inca este in ciuda zvonurilor despre divorț, caștiga sume nesemnificative in urma activitații sale de pe Youtube,…