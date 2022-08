Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis il va decora miercuri, 20 iulie, pe David Popovici, inotatorul de 17 ani care a impresionat prin performanțele reușite la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta, unde a cucerit doua medalii de aur. „Președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Național „Steaua Romaniei”…

- Robert Glinta a terminat pe locul 4 finala probei de 50 m spate din cadrul Campionatului Mondial de Natatie de la Budapesta. Robert a mai luat parte si in finala de la 100 m spate, proba unde a incheiat pelocul 8. Reamintim ca Romania a cucerit doua medalii la competitia din tara vecina: David Popovici…

- Robert Glința, 25 de ani, concureaza sambata, 25 iunie, de la ora 19.02, in finala probei de 50 de metri spate de la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta, informeaza Gazeta Sporturilor. Sportivul legitimat la Dinamo s-a calificat vineri seara in ultimul act al probei de la Duna Arena, dupa…

- David Popovici a dat lovitura la Campionatele Mondiale de Natație de la Budapesta unde a cucerit medaliile de aur in probele de 100 și 200 m liber. La intoarcerea in țara, inotatorului roman i se pregatește o surpriza uriașa.​

- David Popovici scrie istorie pentru Romania, noteaza presa internaționala. Inotatorul s-a calificat in finala probei de 100 m liber dupa ce a stabilit un nou record, marți seara, in semifinale. Postul de televiziune France 24 noteaza: „David Popovici a facut o tura pentru a scutura o parte din praful…

- TVR 1 va difuza, in aceasta seara, incepand cu ora 19, mai multe probe de inot din Campionatul Mondial de Natație, de la Budapesta, printre care și semifinala la 100 m liber, in care s-a calificat David Popovici, cu cel mai bun timp din serii. Președintele TVR, Dan Turturica, a facut mai multe clarificari…

- Dupa ce David Popovici a stabilit un nou record mondial de juniori in semifinalele Campionatelor Mondiale de natație de la Budapesta, romanul revine in bazin pentru finala in aceasta seara. David Popovici are mari șanse la o medalie luni seara, in finala probei de 200 metri liber de la Mondialele de…

- Capitala Ungariei, Budapesta, gazduieste, in perioada 18 iunie – 3 iulie 2022, intrecerile Campionatului Mondial de natatie pentru seniori, competitie la care Romania va fi reprezentata de patru sportivi: Robert Glinta, David Popovici, Constantin Popovici si Angelica Muscalu, potrivit news.ro.…