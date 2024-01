Stiri pe aceeasi tema

- Rusia promite ca dezlanțuie iadul in Ucraina, dupa atacul ucrainenilor in Belgorod: 'Nu ramane nepedepsit!'14 persoane au murit si 108 au fost ranite intr-un atac ucrainean, sambata, la Belgorod, un oras rusesc aflat nu departe de granita, a anuntat Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta. Atacul…

- 14 persoane, printre care și un copil, au fost ucise, iar alte 108 au fost ranite in urma atacurilor armatei ucrainene asupra regiunii Belgorod sambata, a anunțat Ministerul rus pentru Situații de Urgența, potrivit The Guardian.

- O cucerire completa a Ucrainei de catre armata rusa nu e deloc imposibila, daca SUA și Europa vor taia ajutorul militar pentru Kiev. Intr-un astfel de scenariu, inclus intr-o analiza realizata de Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), armata rusa va ieși calita și cu o mare experiența de lupta…

- Economie Schema de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor de bovine de carne și bivolițe decembrie 11, 2023 11:11 Ministerul Agricuturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a postat in transparența decizionala un proiect de Ordonanța de Urgența prin care se instituie o schema de ajutor…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) pregatește o schema de ajutor de stat in valoare de peste 55 milioane de euro pentru a-i ajuta pe crescatorii de porci și pasari, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. MADR a postat in transparența decizionala un proiect…

- MADR a postat in transparenta decizionala un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul suin si avicol, in perioada 1 august 2022 ndash; 31 august 2023, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva…

- Dar ce se intampla in Ucraina?Dupa ce Simon Hersh a dezvaluit ca Zalujnii, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, a inceput negocierile cu rușii pentru incetarea focului, fara știrea lui Zelenskiy ( https://solidnews.ro/seymour-hersh-comandantul-sef-al…/ ), primarul Kievului il critica dur…

- Institutiile si autoritatile publice locale nu vor mai putea finanta, in acest an, din fonduri publice, organizarea de evenimente comunitare cum ar fi festivaluri, concerte, competitii locale, festivitati sau sarbatori tematice, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta publicat de Ministerul Finantelor…