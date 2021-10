Salariul minim pe economie va crește cu 11 procente de anul viitor. Este concluzia discuțiilor avute azi la Guvern cu reprezentanți patronatelor și sindicatelor. Salariul minim va ajunge la valoarea de 2.550 de lei brut, dar creșterea va fi greu de suportat de firmele care nu sunt performante, atrag atenția patronii. Aceștia spun ca, in condițiile in care Guvernul nu vine și cu alte masuri, creșterea salariului minim pe economie ar putea insemna concedieri in anumite domenii de activitate. Potrivit proiectului inițiat de Ministerul Muncii, salariul minim brut pe economie va crește de la 1 ianuarie…