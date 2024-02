Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova și U Cluj au remizat, scor 2-2, in runda cu numarul 25 din Superliga. Dan Nistor a oferit declarații controversate la final. Spune ca la pauza a existat o cearta in vestiar, un conflict intre el și Alexandru Chipciu. U Cluj a fost condusa la pauza, scor 0-2. A revenit incredibil…

- Astazi a inceput cel de-al șaselea sezon de la Mireasa - Capriciile Iubirii! Ioana și Marius au fost invitați in emisiune, iar cei doi au facut declarații la o luna de cand au devenit soț și soție. Iata ce mai fac caștigatorii sezonului 8!

- Andrei Ciolacu (31 de ani), fost jucator la Rapid și FCU Craiova, joaca acum in Malta, unde a caștigat ultimele doua Cupe, cu doua echipe diferite. Ciolacu a caștigat Cupa Maltei cu Floriana in sezonul 2021-2022 și a terminat pe locul 2 in campionat, iar in sezonul 2022-2023 a reușit aceleași performanțe…

- El se pregatește de nunta, și-a ales chiar și nașii, insa fosta il vrea inapoi. Viorel Bogațeanu face declarații exclusive pentru Spynes.ro, despre marele eveniment. Dar, vorvește și despre semnalele pe care le primește de la femeia de care a divorțat de curand.

- Barcelona a caștigat cu greu ultimul meci din 2023, 3-2 cu Almeria, ultima clasata din La Liga. Iar Xavi a fost nemulțumit de elevii sai. Formația catalana a condus de doua ori, 1-0 și 2-1, dar a fost egalata de fiecare data. A caștigat cu un gol venit in minutul 82, deși era vazuta drept favorita…

- FCSB a invins-o pe Dinamo, scor 1-0, in fața a 23.000 de spectatori prezenți pe Arena Naționala. Derby-ul a fost decis de execuția magistrala a lui Florinel Coman, din lovitura libera. David Miculescu (22 de ani) a fost inlocuit la pauza cu Andrea Compagno (27 de ani), care a obținut lovitura libera…

- Bianca, cumnata Danei Roba și sora lui Beni, actualul partener al acesteia, face declarații exclusive in scanadlul momentului. Femeia lamurește lucrurile și ne spune de unde a pornit acest conflict, dar vorbeste și despre momentele grele prin care fratele ei a trecut.

- In cursul zilei de azi, Loredana Chivu a obținut victoria in procesul deschis de fostul iubit care, in trecut, a solicitat ca o parte din bunuri sa revina la el. Dupa ce i-au fost i-au fost luate mai multe lucruri in mod abuziv, acestea i-au fost inapoiate astazi. Iata primele declarații ale Loredanei…