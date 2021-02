CTP, cel mai mare dezvoltator de parcuri industriale din România, intră pe piața poloneză CTP, cel mai mare proprietar de parcuri industriale din Romania, cu circa 1,2 milioane mp, intra pe piața poloneza in urma unui parteneriat cu firma MDC și va lansa primele trei proiecte in primul trimestru al acestui an. CTP va investi 200 de milioane de euro, in Polonia, in primul an. „Polonia nu e doar cea mai mare economie din Centrul și Estul Europei, e și poziționata strategic langa Germania, un alt hotspot logistic”, spune Remon Vos, CEO al CTP. CTP va dezvolta primele parcuri industriale poloneze in Varșovia și Katovice, dar va continua sa exploreze piața poloneza pentru a descoperi alte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

