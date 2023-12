Stiri pe aceeasi tema

- George Simion vrea sa faca o alianța latina a partidelor patriotice din Europa. Liderul AUR a facut un tur de forța in weekendul, s-a intalnit cu Papa Francisc, la Vatican, dar și cu premierul italian Giorgia Meloni. Cei doi lideri de partid s-au intalnit la un eveniment organizat de formațiunea condusa…

- Președintele Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), George Simion, a participat in acest sfarșit de saptamana la un eveniment politic organizat in Italia de partidul Fratelli d’Italia, condus de prim-ministrul italian Giorgia Meloni. Acesta s-a intalnit și cu Papa Francisc, pe care l-a impresionat…

- Copiii de la o clinica pediatrica administrata de Vatican au cantat pentru Papa Francisc și i-au oferit un buchet de floarea-soarelui, duminica, la aniversarea de 87 de ani a Suveranului Pontif, potrivit Reuters.

- Președintele AUR, George Simion, s-a aflat in acest weekend in Italia, unde a participat la un eveniment organizat de partidul Fratelli d’Italia, condus de prim-ministrul italian Giorgia Meloni. Liderul AUR a anunțat și ca sambata a fost la Vatican, unde a avut o audiența privata cu Papa Francisc.

- Presedintele AUR, George Simion, s a aflat in acest final de saptamana in Italia, iar in cursul zilei de sambata a avut o audienta privata cu Papa Francisc, la Vatican.Presedintele AUR, George Simion, s a aflat in acest final de saptamana in Italia, iar in cursul zilei de sambata a avut o audienta privata…

- Papa Francisc a eliminat o parte din privilegiile cardinalului conservator american Raymond Burke, inclusiv un mare apartament subventionat si salariul sau, a declarat marti un inalt oficial de la Vatican, transmite Reuters, informeaza News.ro.Oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a…

- Zborurile cu avioane private ale lui Klaus si Carmen Iohannis au atras atenția tuturor in ultima vreme și au provocat controverse. Cristian Tudor Popescu nu s-a putut abține și a comentat imediat acest subiect, punandu-i la zid pe cei doi soți. Gazetarul și-a spus direct parerea și a explicat tuturor…

- Din ce face bani Lidia Vadim Tudor, de fapt. Fiica „Tribunului”, tocmai a intrat in politica, s-a inscris in AUR. Fiica cea mare a fostului lider PRM, Corneliu Vadim Tudor, a declarat la o televiziune de știri ca s-a inscris in acest partid, iar in emisiune se afla și liderul formațiunii George Simion.…