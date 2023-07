CSONU, reuniune de urgență în urma lansării unei rachete de către Coreea de Nord Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite (CSONU) se va reuni public joi pentru a discuta despre lansarea unei rachete de catre Coreea de Nord, a declarat miercuri președintele Consiliului de Securitate, potrivit Rador. Coreea de Nord a anunțat ca a testat miercuri o racheta balistica intercontinentala Hwasong-18, a informat agenția de presa sud-coreeana Yonhap, citand presa de stat nord-coreeana. CITESTE SI Bani pentru Pakistan: FMI a aprobat un pachet de asistența de trei miliarde de dolari 03:17 6 Coreea de Nord testeaza o noua racheta balistica intercontinentala Hwasong-18 02:43 9… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

