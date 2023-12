Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru Judecatori a CSM si Sectia pentru Procurori vor desemna, in sedinetele programate marti, 5 decembrie 2023, candidatul pentru functia de presedinte al Consiliului judecator , respectiv, candidatul pentru functia de vicepresedinte procuror . Ulterior, in sedinta Plenului CSM din 5 decembrie…

- Plenul Senatului a decis, miercuri, ridicarea imunitații fostului premier Florin Cițu (PNL). S-au inregistrat 90 de voturi „pentru”, doua voturi „contra”, iar trei senatori nu au votat. Anterior, Comisia Juridica a Senatului a votat in unanimitate solicitarea procurorilor. Anchetatorii il suspecteaza…

- Mihaiela Iorga-Moraru a fost propusa de ministrul Justiției Alina Gorghiu pentru functia de procuror sef al Sectiei de combatere a coruptiei in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Ministerul Justiției a anunțat, marți, intr-un comunicat de presa, ca ministrul Alina Gorghiu a transmis Secției…

- Dupa ce a scapat de sancțiuni disciplinare dupa scandalul cu poliția in trafic, vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Daniel Horodniceanu, este vizat de o ancheta penala. Judecatori ai Inaltei Curți de Casație și Justiție au decis inceperea urmarii penale, intr-un dosar in care…

- Gabriela Firea revine pe toate funcțiile deținute in PSD de dinainte de retragerea sa dupa scandalul azilelor groazei. Conform unor surse politice, liderii PSD au votat in unanimitate ca Firea sa fie din nou șefa PSD București și prim-vicepreședinte la nivel național al partidului. Conducerea PSD s-a…

- SUA a transmis oficial ca nu va accepta ca gruparea islamista Hamas sa fie implicata pe viitor in guvernarea Fasiei Gaza, dupa incheierea razboiului cu Israelul. John Kirby, purtatorul de cuvant al Consiliului National pentru Securitate, a declarat miercuri ca Washingtonul nu sprijina stabilirea civililor…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a demisionat miercuri din Parlament, in aplauzele deputaților AUR, dupa ce a fost validat, marți dupa-amiaza, ca vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Parlamentarii USR au anunțat ca vor cotesta la CCR decizia de numire…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in timpul unui show aviatic duminica, 10 septembrie, in Ungaria, cauzand doi morti si patru raniti, au anuntat autoritatile ungare, informeaza luni AFP. „Potrivit informatiilor preliminare, in afara de pilot, se afla si un pasager in aparat (…). Ambii si-au pierdut…