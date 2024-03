Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj a pierdut, sambata, derby-ul cu CSM Lugoj, scor 0-3 și implicit prima poziție din Divizia A1. Formația din „Mica Roma” nu a reușit decat in anumite momente sa se ridice la inalțimea unui meci decisiv pentru fotoliul de lider. Dupa aceasta infrangere, campioana a coborat pe treapta a…

- CSM Volei Alba-Blaj a revenit pe primul loc in Divizia A1 la volei feminin, dupa mai multe etape, in urma victoriei reusite la Bacau, sambata, in etapa a 20-a. Campioana a profitat de esecul suferit de CS Rapid Bucuresti acasa, cu CSM Lugoj, conform Agerpres. CSM Volei Alba-Blaj a castigat fara drept…

- Volei Alba Blaj a caștigat disputa din etapa a XIX-a a Diviziei A1, in deplasare cu CSM Constanța, scor 3-1 (21-25, 25-20, 25-9, 25-18) și se menține pe locul secund al ierarhiei. Urmeaza, in 24-25 februarie 2024, Final Four-ul Cupei Romaniei, cu semifinalele Volei Alba Blaj – CSM Targoviște și Rapid…

- Volei Alba Blaj – Dinamo 3-0, in derby-ul Diviziei A1! Campioana, victorie clara și revanșa! Volei Alba Blaj a invins Dinamo București, scor 3-0 (25-21, 25-23, 25-20), in derby-ul rundei in Divizia A1, un meci cu miza enorma Campioana s-a impus de justețe, dupa o prestație solida, una dintre cele mai…

- Victoria campioanei Volei Alba Blaj, la Targoviște, a adus formației ardelene trei jucatoare in echipa etapei, plus antrenorul Stevan Ljubicic. Targoviște-Blaj 2-3 a fost cel mai spectaculos meci al rundei a 15-a. Trioul Blajului este format din Jovana Kocic, Bogumila Biarda și Iarina Axinte. CSM Lugoj…

- Astazi, intr-o partida restanta din prima runda a returului Diviziei A1 la volei feminin, CSM București – Volei Alba Blaj 3-2 (25-15, 25-23, 24-26, 25-27, 15-9), o noua confruntare dramatica incheiata cu o infrangere pentru campioana. Echipa din „Mica Roma” nu a trecut un hop important, deși a revenit…

- O partida care a tras cortina peste acest sezon, intre primele doua clasate, a avut miza ocuparea fotoliului de lider la finele primei parți a campionatului. O intalnire dominata clar de gazde, care au condus in permanența (exceptand debutul setului secund, insa de la 11-11, Rapid a realizat 9 puncte…

- CS Rapid Bucuresti e noul lider al Diviziei A1 la volei feminin, dupa ce a invins fara drept de apel campioana CSM Volei Alba-Blaj, cu scorul de 3-0 (25-19, 25-19, 25-20), luni, in Sala Rapid, in etapa a 11-a, ultima a turului.Cele mai bune jucatoare de la Rapid au fost Nasia Dimitrova (11 puncte),…