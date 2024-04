Stiri pe aceeasi tema

- Tripla campioana mondiala cu echipa nationala de handbal a Romaniei, Ana Stark-Stanisel a decedat la varsta de 89 de ani, a anuntat, marti, CS Rapid Bucuresti, club cu care a castigat in cariera sa Cupa Campionilor Europeni.

- S-a incheiat sezonul regulat in Divizia A1 la volei feminin. CSM Lugoj s-a situat, in final, pe locul 4 in clasament, cu 48 de puncte, cu doar un punct mai puțin decat echipele clasate pe primele trei locuri – CSM Targoviște, Rapid București și CSM Volei Alba Blaj (situate in aceasta…

- CSM Lugoj continua sa impresioneze si sa progreseze in Divizia A1. Dupa ce s-a impus in runda trecuta pe terenul Rapidului, liderul la zi, timisencele au zdrobit-o ieri acasa pe multipla campioana Volei Alba Blaj cu un neverosimil 3-0 la seturi. Desi victoria la zero suna sever, fiecare set in parte…

- Final incendiar in Divizia A1! Darko Zakoc – antrenor la Rapid, adversar in lupta la titlu pentru Volei Alba Blaj Final incendiar in Divizia A1 de volei feminin, cand mai sunt doua runde din sezonul regular care programeaza dueluri intre primele 3 clasate. Interesanta va fi lupta pentru supremație in…

- CSM Volei Alba-Blaj a revenit pe primul loc in Divizia A1 la volei feminin, dupa mai multe etape, in urma victoriei reusite la Bacau, sambata, in etapa a 20-a. Campioana a profitat de esecul suferit de CS Rapid Bucuresti acasa, cu CSM Lugoj, conform Agerpres. CSM Volei Alba-Blaj a castigat fara drept…

- Toate intalnirile etapei a 16-a din Divizia A1 de volei masculin se vor disputa sambata, 3 februarie, adversara Științei Explorari (locul 9, 15p) din aceasta runda fiind Rapid București (locul 3, 31p). Partida se va juca in sala „Lascar Pana”, incepand cu ora 17.00, și va fi arbitrata de Andrei Savu…

- Aryna Sabalenka nu a avut niciun fel de probleme in meciul cu Ella Seidel (locul 172 WTA), nemțoaica venita din calificari fiind practic un sparring partner pentru campioana en-titre de la Melbourne (6-0, 6-1). Jucatoarea din Belarus s-a calificat in turul al doilea de la Australian Open 2024.