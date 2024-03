Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis joi apararea reputatiei profesionale a sefului DNA, Marius Voineag, precum si a independentei procurorilor anticoruptie, dupa acuzatiile aduse de liderii USR Catalin Drula si Cristian Ghinea. Sectia pentru procurori a CSM sustine,…

- Mihai Stanciu este noul șef al DNA Constanța, dupa ce propunerea lui Marius Voineag a fost adoptata, marți, de secția de procurori a CSM cu trei voturi pro și doua contra. “Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat delegarea in funcția de procuror șef al Serviciului teritorial…

- Procurorii DNA Constanța au scris Secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru ca nu ar fi fost consultați de procurorul-șef Marius Voineag inainte ca acesta sa delege un procuror din alt parchet pentru conducerea serviciului teritorial incepand cu 6 februarie, arata un…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii considera ca afirmațiile liderului USR Catalin Drula, referitoare la dosarul achiziției de vaccinuri, in care sunt urmariți penal colegii sai Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, au afectat in mod grav independența procurorilor și au depașit…