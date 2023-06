CSM Constanta: Micul sahist Christian Toma, invingator la Cupa Marii Negre (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Partidului Umanist Social Liberal Constanta sustin astazi o conferinta de presa la sediul din Constanta. In cadrul conferintei se va discuta despre preluarea responsabilitatilor de presedinte al filialei judetene a PUSL Constanta de catre Florentin Chiforeanu. De asemenea un alt subiect…

- Un accident rutier a avut loc astazi la iesire din localitatea Eforie Nord spre Constanta. Potrivit ISU dobrogea doua autoturisme au fost implicate.La fata locului a intervenit Statia Tuzla cu o autospeciala de stingere si SAJ cu 3 ambulante.Trei persoane au fost transportate la spital. Citeste si:…

- Un accident rutier a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 23.15 in municipiul Constanta. Din primele informatii evenimentul rutier a avut loc la intersectia strazilor Baba Novac cu Razoare. Doua autoturisme au fost implicate in accident. In urma impactului extrem de violent o masina a lovit gardul…

- La data de 22 spre 23 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea faptelor comise cu violenta, a faptelor de prostitutie si proxenetism, precum si a consumului si traficului de droguri sau alte substante…

- Reprezentantii Aliantei pentru Agricultura si Cooperare, care reuneste organizatiile LAPAR, Federatia Nationala PRO AGRO, UNCSV si Forumul APPR, organizeaza ample actiuni de protest astazi, 7 aprilie 2023, intre orele 10 ndash; 15, in mai multe localitati din Romania, inclusiv Bucuresti. Actiune de…

- La Campionatul National de Judo Under 16, desfasurat la Sibiu, sportivii CSM Constanta au ocupat locuri fruntase Astfel, Ana Carla Gliga s a clasat pe locul III la categoria 57 kg, iar Raluca Georgiana Andres a incheiat pe locul V la aceeasi categorie. Sportivele sunt antrenate la CSM Constanta de Radu…

- In acest final de saptamana in judetul Constanta vor avea loc mai multe evenimente cu caracter sportiv. Pe langa asigurarea altor misiuni specifice, jandarmii constanteni vor fi prezenti si la aceste manifestari sportive pentru a se asigura ca toti participantii sunt in siguranta.Sambata, intre orele…