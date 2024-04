CSM Constanța câștigă în premieră titlul național la baschet feminin Baschetbalistele de la CSM Constanța au caștigat titlul național, marți seara, dupa ce au invins pe FCC Baschet UAV Arad, in finala, cu scorul de 71-56. CSM Constanța s-a impus cu scorul de 3-0 la general, dupa ce reușise sa caștige primele doua meciuri la Constanța, cu 72-65, respectiv, 88-69. Este primul titlu din istorie […] Articolul CSM Constanța caștiga in premiera titlul național la baschet feminin apare prima data in . Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

Sursa articol si foto: infosud-est

Stiri pe aceeasi tema

- Baschetbalistele de la CSM Constanta au facut un nou pas catre cucerirea titlului de campioana nationala. Fetele antrenate de Alexandru Olteanu au disputat miercuri seara cel de-al doilea meci din cadrul finalei cu FCC Baschet UAV Arad, scor 88 -69 si au bifat cea de-a doua victorie, ducand scorul la…

- CSM CSU Constanta a invins-o pe FCC Baschet UAV Arad cu scorul de 88-69 (28-15, 18-28, 15-8, 27-18), miercuri, pe teren propriu, in al doilea meci al finalei Ligii Nationale de baschet feminin, potrivit Agerpres.

- Voleibalistele dambovițene triumfa in fața CSM Constanța și se pornește in play-off cu maxima incredere!CSM Targoviște a reușit o un succes și in ultimul meci al sezonului regulat, invingandu-le pe rivalele de la CSM Constanța intr-o confruntare pe care au controlat-o fara nicio emoție.Scorul final…

- CSM Constanța a caștigat, luni seara, primul trofeu al Cupei Romaniei in istoria clubului, la baschet feminin, dupa ce a invins, in finala, cu scorul de 93-83 (46-40), pe CSM Targoviște. „Britney Jones a fost desemnata MVP-ul finalei, Dragana Zivkovic – best defender și Annemarie Godri-Parau cea mai…

