CSM – campioană în Cehia Echipa de handbal junioare 4 a CSM Ploiesti a transformat bronzul de anul trecut in aur, la „Prague Handball Cup 2023”, categoria „2010-2011”! Fetele pregatite de Leonard Cristescu au avut un parcurs perfect pana la finala, reusind sa castige toate cele zece partide disputate vineri, sambata si duminica, facand un adevarat tur de forta, cu 5 victorii in 5 meciuri jucate in grupa principala si apoi in optimi, sferturi si semifinale! CSM Ploiesti a castigat Grupa preliminara 10, cu 5 succese vineri si sambata, apoi s-a impus si in Grupa principala 22, obtinand doua victorii, dupa care a urcat spre… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

