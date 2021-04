Stiri pe aceeasi tema

- Din 2016, ”tigroaicele” au ajuns de fiecare data intre primele 8 echipe ale Europei. Anul trecut competiția s-a oprit din cauza pandemiei. Acum, Neagu și compania intalnesc o debutanta in aceasta faza a Ligii Campionilor CSM București va intalni pe ȚSKA Moscova in sferturile de finala ale Ligii Campionilor.…

- Jucatoarea echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Crina Pintea, considera ca partida cu TSKA Moscova, din prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, va fi cea mai grea din intregul sezon. "Este cel mai greu meci al nostru din acest sezon. Cred ca toata munca noastra de pana acum se…

- Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Adrian Vasile, a declarat, miercuri, ca este foarte important ca formatia sa sa inceapa cu o victorie dubla cu TSKA Moscova din sferturile de finala ale Ligii Campionilor pentru a-si creste sansele de calificare in Final4-ul competitiei. "Este cea…

- Adrian Vasile (38 de ani), antrenorul lui CSM București, a oferit declarații la finalul meciului pierdut de echipa sa cu SCM Rm. Valcea, scor 21-27. „Tigroaicele” s-au calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa 33-24 in tur. In sferturile de finala, CSM București va infrunta ȚSKA…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti s-a calificat sambata, pe teren propriu, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, desi a fost invinsa de formatia SCM Ramnicu Valcea, scor 27-21 (15-11), in mansa retur din optimile competitiei. In tur, CSM Bucuresti s-a impus cu scorul de 33-24…

- CSM Bucuresti a facut un pas mare spre sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a invins-o in deplasare pe SCM Ramnicu Valcea, cu scorul de 33-24 (13-12), sambata, in prima mansa a optimilor de finala. CSM Bucuresti a facut un joc excelent, mai ales in repriza…

- Situatie unica in Europa pentru echipele romanesti angrenate in Liga Campionilor si European League la handbal feminin. Patru echipe vor juca in sferturi in confruntari directe, astfel ca, indiferent de rezultate, Romania va avea reprezentare in Turneul Final4 al Ligii Campionilor si in cel al European…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a invins sambata, pe teren propriu, formatia daneza Team Esbjerg, scor 28-26 (15-10), in cea de-a 13-a etapa a grupei A din Liga Campionilor. Principala marcatoare pentru CSM a fost Neagu 7 goluri, iar de la daneze s-a remarcat Jacobsen, cu 6 reusite, informeaza…