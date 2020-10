CFR Cluj debuteaza in grupele Europa League, joi seara, in deplasare, cu CSKA Sofia. Meciul este programat la ora 19:55 și va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Look Sport Plus și Telekom Sport 1 și va conta pentru Grupa A din a doua competiție intercluburi ca valoare din Europa. Autoritațile din Bulgaria au permis ca la partida de joi seara, arena ”Vasil Levski” din Sofia sa fie ocupata de spectatori in proporție de 30% din capacitatea sa, ceea ce inseamna circa 12.000 de suporteri. In etapa a 9-a a campionatului din țara vecina, CSKA Sofia a remizat fara gol marcat in deplasare, cu Botev…