Gruparea CFR Cluj anunta ca liberianul Mohammed Kamara va fi noul jucator al formatiei ardelene incepand din aceasta vara, potrivit news.ro. In varsta de 26 de ani, atacantul liberian evolueaza, in acest moment, in primul esalon din Israel, la Hapoel Haifa, fiind unul dintre cei mai buni jucatori ai echipei. Din septembrie 2022, Kamara a bifat 45 de partide, 10 goluri si 5 pase decisive in tricoul formatiei israeliene.De-a lungul carierei, Kamara a mai jucat si in Turcia, la Hatayspor si Menemen FK, in Kazakhstan, la FC Astana, in SUA, laLos Angeles Galaxy, dar si in Germania, pentru Paderborn.In…