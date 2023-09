Stiri pe aceeasi tema

- Selimbar - Steaua, meci contand pentru etapa a 5-a din liga a doua a Romaniei, este programat, marti, 5 septembrie, de la ora 17:30, pe Stadionul Magura din Cisnadie, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 2.

- Nemulțumita de cum e tratata de autoritațile locale, CSC 1599 Șelimbar susține ca nu va mai juca pe Stadionul Municipal din Sibiu. Partida cu CSA Steaua, din runda #5 a eșalonului secund, se va disputa marți, 5 septembrie, de la 17:30, pe arena „Magura” din Cisnadie. ...

- Lider autoritar in Liga 2 cu Șelimbar, Claudiu Niculescu a inregistrat o noua victorie etapa aceasta, 1-0 in deplasarea de la Chiajna. Echipa antrenorului de 47 de ani nu are drept de promovare, la fel ca alte 7 formații din eșalonul secund, Reșița, Alexandria, Corvinul, Steaua, Tunari, Slatina și Dumbravița,…

- Echipa engleza West Ham United a invins duminica, pe teren propriu, scor 3-1, formatia Chelsea Londra, intr-un meci din etapa a doua din Premier League, potrivit news.ro.West Ham a deschis scorul in minutul 7, prin Nayef Aguerd, din pasa lui James Ward-Prowse, iar Carney Chukwuemeka a egalat situatia…

- Real Madrid a mizat pe noul sau jucator Jude Bellingham, autorul unei duble, pentru a se impune cu scorul de 3-1 pe terenul lui Almeria, sambata, in etapa a 2-a a campionatului spaniol de fotbal, informeaza AFP.Bellingham a inscris in min.19 si 60, in timp ce al treilea gol al echipei antrenate de…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a fost invinsa, scor 0-2, de CSC 1599 Șelimbar, in a doua etapa din Liga 2. Partida s-a disputat astazi, de la ora 11:00, la Cisnadie. Gazdele – care au controlat aproape in intregime jocul și au ratat o sumedenie de ocazii – au deschis scorul in minutul 65 prin Raul Rotund,…

- Golul egalizator marcat de Bogdan Chipirliu in prelungirile partidei Chindia - Steaua a declanșat „nebunia” pe stadionul „Eugen Popescu” din Targoviște. Intreaga echipa a roș-albaștrilor a mers sa sarbatoreasca golul alaturi de cei aproape 1.000 de suporteri din Peluza Sud, in timp ce antrenorul Daniel…

- Sambata, 12 august, echipa de fotbal Unirea Dej va intalni, in deplasare, formația CSC 1599 Șelimbar. Partida din a doua etapa a Ligii 2 se va disputa, cu incepere de la ora 11, pe Stadionul Magura din Cisnadie, la aproximativ 10 kilometri distanța de Sibiu. Inaintea acestei confruntari, dejenii antrenați…