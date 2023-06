Stiri pe aceeasi tema

- Experiența, calitate, valoare. Coordonatele principale ale echipei din Peciu Nou, care sambata seara a facut instrucție cu Gloria Geoagiu, campioana județului Hunedoara in manșa tur a barajului de promovare pentru Liga 3. Banațenii și-au impus stilul de joc și au caștigat clar prima manșa pe care au…

- Campioana Timisului isi respecta blazonul. Surpriza din acest an din „D-Timis”, CSC Peciu Nou e aproape ca si promovata in Liga 3 dupa ce s-a impus categoric, scor 4-0, pe terenul campioanei Hunedoarei, CS Gloria Geoagiu, in prima mansa a barajului. Prima mansa a barajelor de promovare din Liga 4 in…

- CSC Peciu Nou a castigat Liga a IV-a Timis cu o runda inainte de final in urma victoriei obtinute ieri, scor 4-0, pe terenul celor de la Cocosul Ortisoara. Alb-verzii o vor infrunta la barajul pentru un loc in Liga 3 pe campioana Hunedoarei, Gloria Geoagiu. In acest sezon, CSM Lugoj parea marea favorita…

- FOTO-VIDEO: Gabriel Cotoara și legiunea din Alba, campionii Hunedoarei cu Gloria Geoagiu! “Promovarea in Liga 3 ar fi ceva senzațional!”, spune tanarul antrenor Antrenorul Gabriel Cotoara (37 de ani) și 8 jucatori care au activat in Alba au devenit campioni in Liga 4 Hunedoara cu Gloria Geoagiu și vor…

- Campionul mondial și european de la 1.000 m, Catalin Chirila, a caștigat clar finala pe aceeași distanța in Cupa Mondiala de la Szeged. Romania a luat aur și la C2-1.000 m prin Ilie Sprancean și Oleg Nuța Aflat la primul concurs din acest sezon important, Catalin Chirila continua forma spectaculoasa…

- CSM Lugoj a inceput cu dreptul seria jocurilor cu Rapid din finala mica a Diviziei A1. Timisencele, care vor inregistra si cea mai buna clasare istorica in campionat in acest sezon, au 2-0 la meciuri dupa meciurile disputate pe teren propriu cu bucurestencele in weekend. Finalista Challenge Cup in acest…

- Naționala de rugby a Romaniei a terminat pe locul al treilea in Rugby Europe Championship, a doua competiție ca valoare a rugbyului european. In partida pentru medaliile de bronz ale competiției, Romania a intrecut Spania, la ea acasa, cu 31-25. Victorie mare, care a aratat ca formația Romaniei este…

- SCM USV Timisoara a inceput cu o victorie noua stagiune de rugby. „Leii” au castigat clar jocul din Ronat cu Dinamo Bucuresti, scor 22-3. Desi e 1 aprilie si formatul Ligii Nationale pare o gluma (proasta), rugbistii banateni si-au facut treaba in primul meci oficial al noului sezon. Intre timp s-a…