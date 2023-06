Stiri pe aceeasi tema

- CSC Peciu Nou a castigat Liga a IV-a Timis cu o runda inainte de final in urma victoriei obtinute ieri, scor 4-0, pe terenul celor de la Cocosul Ortisoara. Alb-verzii o vor infrunta la barajul pentru un loc in Liga 3 pe campioana Hunedoarei, Gloria Geoagiu. In acest sezon, CSM Lugoj parea marea favorita…

- Hidrologii au emis duminica o avertizare Cod galben de inundații pe rauri din 9 județe. Sunt vizate raurile din bazinele hidrografice: Aries (judetele: Alba si Cluj), Mures (judetele: Alba, Sibiu si Hunedoara), Timis (judetele: Caras Severin si Timis), Olt (judetele: Sibiu, Valcea si Arges), Ialomita…

- Sepsi a incins lupta pentru ultimul loc de Conference League. Gruparea din Sfantu Gheorghe a invins-o la lovituri de departajare pe U Cluj, in finala Cupei Romaniei, astfel ca locul 4 nu mai obtine „biletele” de Europa. CFR Cluj si Universitatea Craiova „tremura” inainte de ultima etapa a Ligii 1. U…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat azi arbitrul pentru finala: Catalin Popa. Sepsi - U Cluj e ultimul act din finala Cupei Romaniei. Meciul se joaca miercuri, de la 20:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro, in direct pe PrimaSport, DigiSport și OrangeSport Comisia Centrala a Arbitrilor a decis sa-l delege…

- La finele acestei saptamani se va disputa finala Cupei Romaniei, faza județeana, intre Sticla Arieșul Turda și Vulturul Mintiu Gherlii. Problema organizatorilor, AJF Cluj, este gasirea locului unde se va disputa meciul. Turda a anunțat de mai mult timp ca vrea sa organizeze finala, insa dupa calificarea…

- „Studenții” de la ”U” Cluj testeaza gazonul de pe Stadionul Municipal din Sibiu, arena pe care se va disputa finala Cupei Romaniei in 24 mai, deoarece meciul pe care il vor disputa azi, 19 mai, impotriva celor de la FC Hermannstadt nu mai are nicio miza pentru cele doua echipe.FC Hermannstadt, asemenea…

- Formația targumureșeana, antrenata de Kacso Endre, intalnește, duminica seara, pe teren propriu, echipa ACS Mausoleul Marașești, in partida tur a finalei Ligii secunde de futsal. Partida, gazduita de Sala Sporturilor, va incepe la ora 20.00. Meciul retur la avea loc la 21 mai, la Marașești. In semifinale,…

- Desi e echipa din Banat cea mai performanta in editia 2022-23, CSC Dumbravita s-a despartit rapid de unul dintre cinci transferuri din ultima perioada de mercato. E vorba de atacantul aradean Alexandru Capata, care venise din Liga 3, de la Pecica. Capata (31 ani) bifase doar trei jocuri in atacul timisenilor,…