- Premierul Marcel Ciolacu a raspuns joi, la inceputul ședinței de guvern, nemulțumirilor legate de majorarile salariale din sectorul bugetar. Premierul i-a taxat pe funcționarii de la Guvern și Parlament și a anunțat o reorganizare care va duce la concedierea unor persoane.

- Consiliul Județean a aprobat la sfarșitul lunii aprilie lista finala a entitaților care vor beneficia de finanțari nerambursabile. Intrunit in ședința ordinara luni, 29 aprilie 2024, forul administrativ județean a aprobat prin hotarare de consiliu lista finala și sumele alocate fiecarui beneficiar al…

- Intrunit in ședința ordinara luni, 29 aprilie 2024, forul administrativ județean a aprobat prin hotarare de consiliu lista finala și sumele alocate fiecarui beneficiar al fondurilor nerambursabile. Anterior, aceștia au depus proiecte ce au fost declarate caștigatoare in urma procesului de evaluare și…

- Traian Andronachi, candidatul PSD pentru functia de primar al municipiului Radauti, și-a creionat lista finala de consilieri locali pentru alegerile locale de pe 9 iunie.Acesta ii are alaturi pe mai multi oameni de valoare din toate domeniile de activitate si este convins ca alaturi de acestia va ...

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat joi, despre o candidatura la europarlamentare, ca ministrii nu au aceasta posibilitate de candidatura pe lista de europarlamentare si ca premierul Ciolacu si-a dorit foarte mult sa continue cu aceasta echipa.Alina Gorghiu a fost intrebata la briefingul…

- Prețul maxim plafonat al gazelor nu va fi redus sub valoarea de 0,31 lei/kWh (319 lei/MWh), insa ajustarile legislative propuse in prezent, odata ce vor fi adoptate de Guvern, vor duce la o scadere a prețului efectiv platit de catre populație incepand cu data de 1 aprilie.Momentan, clienții casnici…

- Salariile angajaților din agențiile și centrele IMM vor crește la nivelul celor din Ministerul Economiei, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența care ar putea fi adoptat de Guvern, miercuri.

- Cincizeci de școli din județul Cluj au fost incluse in programul „Masa sanatoasa”, insa lista unitaților beneficiare a fost publicata in Monitorul Oficial la o distanța de doua luni de la inceperea noului an.