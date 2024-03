Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va prelungi cu doua luni, pana la 31 mai, perioada in care firmele nu primesc amenda daca nu pot introduce facturile in sistemul electronic RO e-Factura, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. „Adoptam azi si masuri convenite cu mediul de afaceri in privinta sistemului electronic RO e-Factura.…

- CARAȘ-SEVERIN – Intrucat nu are resurse sa-și renoveze garile care arata ca dupa razboi, CFR așteapta sa le cedeze autoritaților locale! Potrivit ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, n-ar fi vorba chiar de toate garile din țara, cum ar fi cele cuprinse in proiecte europene…

- Ministerul Finantelor a actualizat ghidul de accesare si utilizare a sistemului RO e-Factura, in urma colaborarii cu firmele de contabilitate si cu reprezentantii mediului de afaceri. Astfel, platforma nu mai poate inregistra aceeasi factura de mai multe ori, deoarece a fost introdusa filtrarea pe criterii…

- Cartea de identitate electronica este un pas major in modernizarea sistemului de identificare al cetațenilor, urmand sa devina disponibila incepand cu luna august. Hotararea nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgența nr. 97/2005 a fost publicata in Monitorul…

- Tragediile provocate pe șoselele din Romania de șoferi bauți, drogați ori de catre cei care nu dețin permis de conducere au forțat autoritațile competente sa modifice Codul Rutier din nou la inceputul acestui an. Ordonanța adoptata de guvern la sfarșitul anului trecut conține, intre altele, și o masura…

- Monitorul Oficial al Romaniei partea I, Nr. 60 bis din data de 23 ianuarie 2024 a publicat un Ordin al Ministrului Sanatații publice privind modificarea anexei la Ordinul Ministrului Sanatații publice nr. 1.344/2006 pentru aprobarea Listei naționale a experților medicali. Potrivit sursei citate, la…

- Ministerul Finanțelor anunța imbunatațiri ale sistemului e-Factura, relateaza Mediafax.Printre altele, nu mai pot fi introduse facturi duplicat, au transmis reprezentanții ministerului. Imbunatațirile au fost realizate in urma consultarilor cu reprezentanții companiilor care ofera servicii…

- Ștefan Danila, general roman de prima linie, care a indeplinit funcția de șef al Statului Major General al Armatei Romane, in perioada 1 ianuarie 2011 – 1 ianuarie 2015, fiind primul general din arma aviație care a ocupat aceasta funcție, a publicat, in ziua de 5 ianuarie 2024, la ora 09.46, pe contul…