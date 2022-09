Stiri pe aceeasi tema

- Gloria Buzau a invins-o pe nou-promovata CSC Dumbravita cu scorul de 2-1, luni, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 5-a a Ligii a II-a de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- CSC Dumbravita va infrunta sambata usor favorita Concordia Chiajna, intr-un inedit duel al Ligii 2: 100% alb-verde si intre comunele periurbane ale Timisoarei si Bucurestiului. Antrenorul Cosmin Stan e in continuare optimist, in ciuda infrangerii la prima aparitie acasa. Nici ilfovenii nu o duc stralucit…

- CSC Dumbravita a anuntat saptamana aceasta patru transferuri, confirmari la capitolul sosiri ale unor jucatori care se pregateau deja cu alb-verzii. Calin Toma, Sergiu Sabau, Adrian Ungureanu si Ionut Tanase au semnat contracte cu alb-verzii, aflati in premiera in fata unui sezon de Liga 2. Antrenorul…

- CSC Dumbravita a pierdut primul test din aceasta vara. Esecul proaspetei divizionare secunde a venit la Lugoj, cu o conjudeteana din „C” – CSC Ghiroda si Giarmata Vii. Singurul gol al partidei a fost marcat de Cosmin Mancas. Alb-verzii l-au testat cu aceasta ocazie pe suedezul Oliver Bryneus. Tismonar,…

- CSC Dumbravita a castigat al doilea test al verii. Alb-verzii au invins in deplasare o viitoare colega de Liga 2 – Unirea Dej, scor 2-1. Timisenii au fost „chinuiti” de doua reprize a cate 50 de minute, dar au iesit triumfatori prin golurile lui Adrian Ungureanu (min. 40) si Cristian Grancea, marcator…

- CSC Dumbravita a inceput pozitiv testele verii. Dupa aflarea faptului ca au obtinut si certificarea pentru Liga 2, alb-verzii au trecut cu 5-1 de UTA U19, intr-un joc disputate pe terenul natural de la „Motorul” (Arad). Scorul a fost mai strans la pauza, 2-1, prin golurile lui Denis Bickling (min. 10)…

- Veste mare la sfarsit de saptamana pentru CSC Dumbravita. Echipa de fotbal a comunei a primit acceptul FRF de a evoluat in Liga 2. Timisenii au primit, aparent nu fara emotii, certificarea de participare in editia 2022-23 a Ligii 2. Hunedoara, care a ratat promovarea la baraj, astepta la „cotitura”.…

- S-a intors de unde a plecat! FC Buzau a devenit, oficial, Gloria Buzau, in urma aprobarii primite din partea membrilor Comitetului Executiv al FRF, decizie luata in sedinta de miercuri, de la Casa Fotbalului. „Aproba cu unanimitate de voturi ca FC Buzau sa joace in sezonul 2022-2023 sub marca Gloria…