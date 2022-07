Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Fagarașanu și Dumitru Schinteie, jucatori care in sezonul trecut au evoluat la CSC Dumbravita, echipa care a promovat in cel de-al doilea esalon fotbalistic, au semnat cu CSC Ghiroda si Giarmata Vii.

- Veste mare la sfarsit de saptamana pentru CSC Dumbravita. Echipa de fotbal a comunei a primit acceptul FRF de a evoluat in Liga 2. Timisenii au primit, aparent nu fara emotii, certificarea de participare in editia 2022-23 a Ligii 2. Hunedoara, care a ratat promovarea la baraj, astepta la „cotitura”.…

- REȘIȚA – CSM Reșița a terminat sambata, 4 iunie, la egalitate, scor 0-0, partida din deplasare cu CSC Dumbravița, in turul barajului de promovare pentru Liga 2! Cu Dan Alexa in tribuna, din cauza cartonașului roșu primit de antrenor in returul cu Ghiroda și Giarmata Vii, reșițenii n-au reușit sa rezolve…

- REȘIȚA – Guardia Ultra a facut show la partida dintre CSM Reșița și CSC Ghiroda și Giarmata Vii, scor 1-1. Ultrașii reșițeni au cantat tot meciul, iar in prima repriza au oferit un spectaculos moment pirotehnic! Galeria, in frunte cu Marcel Gușca, a avut și un mesaj sugestiv: „Cand totul in țara se…

- Revelatia C8 in aceasta primavara, CSC Dumbravita va intalni in semifinala barajului de promovare in Liga 2 a doua clasata din C7, CSM Deva. Alb-verzii au remizat azi cu Lipova acasa si si-au asigurat locul 1 in serie la finalul play-off-ului. Pe pozitia secunda s-a clasat tot o timiseana in seria de…