- Dupa ce a stat in prima etapa, datorita problemelor de licențiere a altor formații, Dumbravița incepe campionatul direct din runda a doua. Sambata, trupa in alb și verde intalnește nou-promovata Corvinul Hunedoara pe teren propriu. Chiar in aceasta saptamana, echipa banațeana și-a adus un jucator nou.…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a terminat la egalitate cu Otelul Galati, 1-1 (0-1), luni seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a patra a Superligii de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin Alexandru Mihai Pop (5), dupa o eroare comisa de slovacul Branislav Ninaj. Otelul s-a aparat exact aproape…

- Cea mai mare concentrație de Ecoli de pe litoral, pana in acest moment din sezon, care poate provoca infecții intestinale, a fost inregistrata la mijlocul lunii iulie in stațiunea Eforie Nord, cea mai aglomerata de pe litoral. Peste 7600 a fost concentrația inregistrata in urma analizelor Direcției…

- Chindia și-a aflat joi la pranz, 20 iulie, programul din prima parte a campionatului Ligii 2, urmand sa intalneasca principalele candidate la locurile fruntașe pe teren propriu, pe ”Eugen Popescu”. Incepe cu Steaua, iar pe stadionul de sub Turnul Chindiei vor mai ajunge Gloria Buzau, Unirea Slobozia,…

- REUNIRE… Echipa de handbal a CSM Vaslui se reunește luni, 17 iulie, de la ora 17:30, in vederea pregatirii sezonului 2023-2024 al Ligii Zimbrilor. Spre deosebire de alți ani, pregatirea de vara se va desfașura exclusiv in localitate, vasluienii urmand sa susțina și 9 meciuri de pregatire. Reunirea lotului…

- CSC Dumbravita a inregistrat ieri al doilea esec din cele trei teste disputate in aceasta vara. A fost 0-2 cu proaspata divizionara secunda Corvinul Hunedoara, pe terenul „corbilor”, timisenii acuzand oboseala acumulata in cantonament. Cosmin Stan a folosit nume noi si in acest joc. Dupa 9-1 cu Ciacova…

- CSC Dumbravița a inceput amicalele cu un adversar din Liga a IV-a. Ieri, a fost 9-1 pentru divizionara secunda in jocul de la Ciacova, cu localnica Progresul. Alb-verzii au folosit numele noi de la reunire, dar și o serie de tineri aflați in probe. Ghinescu (min. 5), Amariei (17), nou sositul Sofran…

- Un autoturism hibrid a luat foc in interiorul unui garaj din comuna Dumbravița, județul Timiș. Flacarile s-au extins la o cladire din apropiere, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri. Potrivit ISU Timiș, pompierii au fost solicitați sa intervina miercuri, la ora 02:25, pentru…