Stiri pe aceeasi tema

- * Un nivel mai mare decat cel actual dateaza din 2010! Banca Nationala a Romaniei a majorat anul acesta dobanda cheie la fiecare sedinta a Consiliului de Administratie, rata dobanzii de politica monetara urcand astfel de la 2%, in ianuarie, la 6,75%, in noiembrie, potrivit Agerpres. Un nivel mai mare…

- Activitatea economica va atinge probabil o dinamica mai ridicata in 2022 decat se anticipa anterior, dar exclusiv ca efect al evolutiei peste asteptari din semestrul I, iar cresterea ei va decelera puternic in 2023 si se va revigora doar usor in 2024, potrivit minutei sedintei de politica monetara a…

- Deja vedem o incetinire semnificativa a economiei, iar in ceea ce privește Romania se schimba peisajul deja, a declarat Csaba Balint, membru al Consiliului de Administratie al BNR, precizand ca face declarațiile in nume personal.

- Eurodeputatul Victor Negrescu, membru in Comisia pentru Bugete a Parlamentului European si raportor al Grupului social-democrat privind bugetul european, a anuntat ca, in urma incheierii negocierilor, s-a obtinut suplimentarea cu 687,3 milioane de euro a fondurilor pentru bugetul UE de anul viitor.…

- Consiliul de Administratie al BNR a decis in unanimitate majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25%, de la 5,50%. ”Escaladarea razboiului din Ucraina si sanctiunile tot mai severe asociate genereaza incertitudini si riscuri considerabile la adresa perspectivei activitatii economice,…

- Rata anuala a inflației a urcat in septemnrie 2022 la 15,9%, anunța INS, peste cea inregistrata in august, de 15,3%. Pe categorii de produse, marfurile alimentare s-au scumpit cel mai mult, cu 19,1% fața de septembrie 2021, in timp ce marfurile nealimentare au crescut cu 16,6%. Doar serviciile au ramas…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se intalneste miercuri in sedinta pe probleme de politica monetara, scrie Agerpres. Minuta sedintei Consiliului de administratie pe probleme de politica monetara din 5 octombrie 2022 va fi publicata in data de 17 octombrie. Este de asteptat…

- Uniunea Europeana va sprijini Republica Moldova in gestionarea crizei energetice, dar si in asigurarea cu energie electrica. Asigurarea vine din partea comisarului European pentru Buget și Administrație, Johannes Hahn, care se afla intr-o vizita de lucru la Chisinau.