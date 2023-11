CSA Steaua s-a calificat in optimile Cupei Challenge la volei masculin. „Militarii” s-au impus in cea mai recenta partida și au obținut „biletul” pentru faza urmatoare. CSA Steaua Bucuresti s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Challenge la volei masculin, dupa ce a invins in deplasare cu echipa austriaca McDonalds Ried im Innkreis, cu […] The post CSA Steaua s-a calificat in optimile Cupei Challenge la volei masculin! „Militarii” fac performanța pe plan european appeared first on Antena Sport .