CSA Steaua – Dinamo 2-0, iar roș-albaștrii sunt lideri în Liga 2 (Video) CSA Steaua a caștigat derby-ul cu Dinamo, scor 2-0, marti seara, pe Stadionul Ghencea din Capitala, in etapa a patra a play-off-ului Ligii a 2-a. Partida a fost intrerupta dupa doar doua minute de la debut, dupa ce suporterii echipei oaspete au aruncat cu torțe pe gazon. Meciul de fotbal dintre Steaua București și Dinamo București, din etapa a patra a fazei play-off a Ligii a II-a de fotbal, pe stadionul Ghencea din București, 18 aprilie 2023. Inquam Photos / Vali Marin Gazdele au deschis scorul in minutul 19, prin Chipirliu, din penalty. In prealabil, Patriche l-a faultat in careu pe atacantul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

