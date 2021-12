Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Universitatea Craiova va efectua in aceasta iarna un stagiu de pregatire in Turcia, in Antalya. Jucatorii pregatiti de Laurentiu Reghecampf se vor reuni la Craiova luni, 3 ianuarie, tot in ziua respectiva fiind programata si deplasarea in Turcia cu o cursa charter. Conditiile in care…

- Gata cu mini-vacanta de sarbatori pentru Stiinta! La doar trei zile dupa Revelion, alb-albastrii vor pleca intr-un cantonament in Antalya (Turcia), pentru a pregati ultima parte a sezonului regulat. Universitatea Craiova a scris, luni, pe site-ul oficial de Facebook al clubului, ca „leii” se intorc…

- Inflația și-a pierdut atributul de „tranzitorie”, potrivit comunicatului oficial al Rezervei Federale a SUA, care stabilește ratele dobanzilor pe piața americana. Acest lucru inseamna ca inflația este aici pentru a ramane cel puțin pana anul viitor. Președintele Fed, Jerome Powell, considera ca aceasta…

- Asociația Pentru Protecția Consumatorilor susține ca importurile de carne de porc din Germania la prețuri foarte mici pun presiune pe prețul carnii de porc din curtea țaranilor! La acest moment, kilogramul de carne de porc adusa de la nemți se vinde in supermarketuri cu 10,99 lei/kg, iar pachetul include…

- Casa Nationala de Asigurari Sociale atentioneaza despre necesitatea prezentarii Certificatelor de viata de catre beneficiarii de pensii stabilite in baza prevederilor acordurilor internationale de securitate sociala, semnate cu urmatoarele state: Bulgaria, Portugalia, Romania, Luxemburg, Estonia, Cehia,…

- Gazeta Sporturilor te ține la curent cu rezultatele jucatorilor și antrenorilor romani din campionatele din strainatate in acest weekend. Programul romanilor sambata » Cele mai importante meciuri Kasimpașa - Yeni Malatyaspor (Marius Șumudica) // Turcia, 13:30 Mariupol - Dinamo Kiev (Mircea Lucescu)…

- Fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, a raspuns și el ultimelor declarații ale șefului statului care a promis ca, dupa ce va avea susținerea PSD, se va dedica in totalitate reformei din Justiție. „Va puteți afișa acum fara sa va mai ascundeți chipul uselist, masca a cazut demult!”, a scris Stelian…