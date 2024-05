Stiri pe aceeasi tema

- In prima vineri dupa Paste este Izvorul Tamaduirii, o sarbatoare inchinata Maicii Domnului. Sarbatoarea aminteste crestinilor de o minune savarsita de Maica Domnului, in secolul V. Minunea s-a petrecut in secolul V, cand Fecioara Maria s-a aratat viitorului imparat bizantin Leon intr-o padure din apropierea…

- Astazi ortodocșii sarbatoresc „Izvorul Tamaduirii”. Este o sarbatoare care se afla in calendar intotdeauna in prima zi de vineri de dupa Duminica Invierii Domnului, in vinerea din „Saptamana Luminata”. Este ziua in care, potrivit tradiției, preoții scot icoanele și fac slujbe la camp pentru ploaie…

- Intr-o zi insemnata din calendarul creștin ortodox, romanii celebreaza Izvorul Tamaduirii pe 10 mai, respectand tradițiile și obiceiurile stravechi. Sarbatoarea, notata cu cruce roșie in calendar, comemoreaza una dintre minunile atribuite Maicii Domnului.

- Emaramures va prezinta programul oficiilor religioase la sarbatoarea Invierii Domnului si din Saptamana Luminata la Parohia greco-catolica “Inaltarea Sfintei Cruci” din Baia Mare. Duminica, Invierea Domnului: ora 00.00 – Slujba Invierii; ora 8.00 – Rugaciunea rozarului si devotiunii; ora 9.00 – Sfanta…

- Sambata, 6 aprilie, social-democratul Calin Dobra și-a anunțat candidatura pentru fotoliul de primar al Lugojului la alegerile locale din 9 iunie. Alfred Simonis a transmis cu aceasta ocazie ca Dobra se „bucura de intreaga susținere a PSD”.

- Inaltpreasfințitul Parinte Ioan Selejan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, se va afla duminica, 3 martie, din nou in mijlocul credincioșilor din Lugoj. Chiriarhul Banatului va savarși, incepand cu ora 9:30, Sfanta și Dumnezeiasca Liturghie la Biserica Ortodoxa Ucraineana,…