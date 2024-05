Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica, antrenor liber de contract, susține ca mandatele la Voluntari și FCU Craiova i-au distrus cariera. Nicolae Dica a antrenat in acest sezon la ambele echipe retrogradate direct, Voluntari și FCU Craiova. Dica a stat pe banca oltenilor o luna, fiind demis in august. Apoi, in primavara a fost…

- Emily Blunt, una dintre cele mai apreciate actrițe britanice ale generației sale, a dezvaluit ca i s-a facut rau dupa ce a fost nevoita sa iși sarute unii dintre colegii din filmele in care a jucat, relateaza revistele Variety și People.

- Un copil in varsta de 8 ani a fost gasit mort in casa, in Chișinau. Incidentul cutremurator a avut loc dupa ce micuțul a gasit și s-a jucat cu pistolul legal deținut de tatal sau. Arma era pastrata intr-un seif.

- Zi cu nervi pentru un barbat din Șarmașag. Polițiștii au fost anunțați de o femeie din Șarmașag ca un localnic in varsta de 46 de ani, in timp ce se afla in incinta unui local de pe strada Garii din localitate, ar fi distrus ecranul unui aparat de jocuri de noroc, cauzand un prejudiciu in valoare de…

- Un actor legendar a incetat din viața: a jucat in Blade Runner sau in Dosarele X M. Emmet Walsh, actorul care a jucat in peste 220 de roluri in filme si la televiziune, printre care "Blade Runner", "Knives Out" si filmele fratilor Coen "Blood Simple" si "Raising Arizona", a murit la varsta de 88 de…

- Citiți acest raspuns de pantofar (ospatar) obraznic! El a fost preluat de site-uri ca o declarație politica, fara ca bucureștenii sa i-o intoarca pe masura. „Ospatarul Piedone! Așa ma alinta, batjocoritor, reziștii primarului general USR.Da, dom-ne! Am fost picol, ospatar, bucatar, spalator de vase!…

- Simona Halep a afirmat ca in timpul procesului de la TAS a aflat ca proba de sange care i-a fost prelevata la Bucuresti a fost pastrata fara a se respecta regulile, iar Laboratorul de Control Doping din Romania a reacționat dupa ce dubla campioana de Grand Slam a afirmat ca din acest motiv a fost suspendata…