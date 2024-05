Fotbal, Liga 4: Arieșul Mihai Viteazu a pierdut duelul cu Unirea Iclod disputat pe teren propriu (FOTO) Arieșul Mihai Viteazu a pierdut astazi, scor 1-3, duelul contra celor de la Unirea Iclod, meci care s-a disputat pe stadionul din Mihai Viteazu. Gazdele au ratat prima mare ocazie, insa primul gol al intalnii l-au marcat cei de la Unirea, Cosmin Mureșan reușind sa inscrie in poarta fostei sale echipe (min 27). Avantajul nu a durat decat șase minute, German reușind sa restabileasca egalitatea. Pana la pauza, Dirjan putea readuce Iclodul in avantaj, dar acesta a ratat dintr-o poziție foarte buna. Repriza a doua a inceput perfect pentru Unirea, Cupșa reușind sa transforme o lovitura de la 11m. Dupa… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

