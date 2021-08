CS Mioveni reacționează după meciul cu CFR Cluj - Depune memoriu și amenință cu retragerea din campionat Gruparea CS Mioveni ameninta cu retragerea din campionatul Ligii I si a transmis un memoriu catre forurile competente, acuzând greseli de arbitraj la meciul cu CFR Cluj, din etapa a patra.

"Memoriu împotriva arbitrajului



În urma gravelor erori de arbitraj care au dus la stabilirea scorului final în meciul de aseara cu CFR, conducerea clubului a înaintat un memoriu catre forurile competente.



CATRE FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL



COMISIA CENTRALA A ARBITRILOR



LIGA PROFESIONISTA DE FOTBAL



Avand in vedere gravele greseli de arbitraj… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

