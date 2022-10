CS Mioveni – FCU Craiova 2-2 | Au dat totul, dar victoria n-a venit Formațiile CS Mioveni și FCU Craiova au incheiat la egalitate, scor 2-2, partida susținuta sambata seara, in Argeș, contand pentru etapa 12 din Superliga. A fost un joc disputat, cu ocazii de ambele parți, dar și cu destule greșeli personale. Gazdele au deschis scorul rapid, prin Buziuc, care a pus latul la o pasa a lui Blanaru, in urma unui contraatac rapid, generat de o eroare a lui Paramatti (’5, 1-0). Oltenii au restabilit egalitatea la doar 6 minute, prin Vlad Achim, cu un șut frumos, din afara careuli mare (’11, 1-1). Argeșenii au preluat din nou conducerea pe tabela, tot prin Buziuc, care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

