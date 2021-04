Stiri pe aceeasi tema

- Adeseori, drumul vieții este anevoios, presarat cu greutați apasatoare, parcurs de multe ori prin seceta și canicula. De aceea, Parintii Bisericii, statornicind cinstirea Sfintei Cruci la mijlocul Postului Mare, o aseamana cu un copac umbros, ocrotitor și de ...

- Mai multe icoane de pe catapeteasma Catedralei Nationale sunt ilustrate in cea mai noua emisiune de marci postale marca Romfilatelia: „Sfintele Pasti 2021”. Emisiunea filatelica, ce prezinta momente cruciale din viața lui Iisus Hristos – Intrarea in Ierusalim, Cina cea de taina și Invierea…

- Biserica utilizeaza in aceasta perioada liturgica speciala, a Postului Mare, termeni specifici care de multe ori sunt ințeleși superficial sau deloc.In cadrul campaniei #maitarecamoartea, Basilica.ro va propune o selecție a celor mai utilizați termeni auziți la biserica in Postul Paștilor și ...

- O tanara afla de la inger ca va naște. Pe Fiul lui Dumnezeu. Avea in jur de cincisprezece ani. Nu cunoscuse barbat, era in grija Dreptului Iosif și traia intr-o societate care pedepsea desfraul prin uciderea cu pietre, scrie Basilica.ro. „Nu te teme, Marie, caci ai aflat har la Dumnezeu” (Luca…

- In primele patru zile ale Postului Mare, în cadrul slujbei Pavecernitei Mari, se citeste pe fragmente Canonul cel Mare al Sfantului Andrei Criteanul. In miercurea din saptamana a V-a a Postului Mare se reciteste pentru a doua oara in perioada postului Canonul Sfantului Andrei Criteanul.…

- #NuVaTemeti este meditatia-indemn pe care o propunem pentru perioada Postului Mare. De ce? Pentru ca acestea sunt primele cuvinte care au rasunat dupa Inviere; ingerul le-a spus mironositelor la mormant, iar Mantuitorul le-a adresat direct ucenicilor. Incurajarea pe care Hristos a transmis-o cu secole…

- Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale Constantin Brancuși – 19 februarie 2021. Text integral: Brancuși – Sculptor creștin ortodox Anul acesta, 2021, se implinesc 145 de ani (1876) de la nașterea sculptorului Constantin Brancuși.…

- OrtodoxeSoborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist; Sf. Cuv. ApolinariaGreco-catoliceAdunarea celor 70 Apostoli. Sf. cuv. TeoctistRomano-catoliceSf. Angela din Foligno, vaduvaSoborul Sfintilor 70 de Apostoli este sarbatorit de Biserica in ziua de 4 ianuarie.Dupa alegerea celor doisprezece apostoli,…