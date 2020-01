Stiri pe aceeasi tema

- Si crucea de Boboteaza a ajuns sa se fure, a spus luni, dupa evenimentele de pe faleza Cazinoului din Constanta prilejuite de Sarbatoarea Bobotezei, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Tomisului, preotul Eugen Tanasescu, dupa ce o tanara a prins una dintre cele trei cruci aruncate in mare, dar i-a…

- Si crucea de Boboteaza a ajuns sa se fure, a spus luni, dupa evenimentele de pe faleza Cazinoului din Constanta prilejuite de Sarbatoarea Bobotezei, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Tomisului, preotul Eugen Tanasescu, dupa ce o tanara a prins una dintre cele trei cruci aruncate in mare, dar…

- Trei tineri au avut curaj sa intre in apele reci ale raului Buzau, ca sa aduca la mal crucea aruncata de preot. Un localnic de 18 ani din Maracineni a iesit invingator, desi este prima data cand ia parte la acest ritual de Boboteaza.

- Campioana constanteana la Triatlon, Antoanela Manac, a prins defapt una dintre cele trei cruci aruncate de IPS Teodosie, in Marea Neagra, in ziua de Boboteaza. Totul se vede pe filmare. Unul dintre barbati a smuls crucea din mana femeii si a venit cu ea la mal."Ce se mai fura Crucea de Boboteaza.Momentul…

- La malul marii au inceput slujbele dedicate Bobotezei. Sute de enoriasi s-au adunat la Catedrala Sintii Petru si Pavel unde au fost sfințite 150 de tone de apa. Agheazma va fi oferita credincioșilor luni.

- Biserica Ortodoxa va praznui luni, 6 ianuarie, Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va avea urmatorul program: Ajunul Bobotezei Duminica, 5 ianuarie ora 7.00, IPS Teodosie va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii…

- Au inceput pregatirile pentru sarbatoarea de Boboteaza. In fata Catedralei Sfintii Petru si Pavel au fost asezate butoaiele in care se va sfinti agheasma si care vor fi transportate cu care trase de boi si magari, in ceremonial, pana pe faleza Cazinoului. Astazi, la Arhiepiscopia Tomisului, IPS Teodosi…

- Duminica, 15 decembrie, de la ora 18.00, IPS Teodosie va asista la Concertul Caritabil de Craciun, aflat la a V a editie, la parohia "Sf. Ierarh Vasile cel Mare" str. Ion Neculce, nr. 2G, Cartier Inel 2 din Constanta. Isi vor da concursul cinci grupuri corale: Grupul bizantin "Sf. Vasile cel Mare" dirijor:…