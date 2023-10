Stiri pe aceeasi tema

- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor – Regiunea Vest a efectuat, in perioada 01.01.2023-30.09.2023, un numar de 6230 acțiuni de control aplicand 3603 amenzi in valoare totala de 18.205.600 lei, 2065 de avertismente și au fost oprite definitiv de la comercializare marfuri neconforme…

- Un bilanț al investițiilor in educație cu finanțare europeana al ADR Vest arata ca peste 870 de milioane de lei au fost sau urmeaza sa fie investiți pana la sfarșitul acestui an in instituții de invațamant din Regiunea Vest, prin proiectele realizate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.…

- Inspectorii Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Vest, care acopera județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, au efectuat in primele noua luni ale anului 6.230 de acțiuni de control in urma carora au aplicat amenzi in valoare de peste 18 milioane de lei. „La nivelul…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 24 septembrie, ora 13 – 25 septembrie, ora 10 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica Zone afectate: conform textului și harții In Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Olteniei vor fi perioade cu averse…

- Meteorologii au emis joi o avertizare Cod galben de ploi și vant valabila in 11 județe din țara. Sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Salaj, Cluj, Bihor, Alba, Hunedoara, Arad, Timiș și Caraș-Severin.In aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta…

- Microintreprinderile de producție și de servicii din cele 4 județe ale Regiunii Vest vor putea obține noi ajutoare din fonduri europene și de la bugetul de stat ce totalizeaza 36,33 milioane de euro, prin doua apeluri de proiecte pentru care s-au stabilit perioada de inscrieri online și ghidurile oficiale…

- Avertizare meteo din partea Administrației Naționale de Meteorologie de furtuni si ploi de pana la 80 de l/mp, in urmatoarele 24 de ore. Meteorologii au publicat harta zonelor afectate de fenomenele extreme. Avertizare meteo ANM de cod portocaliu, valabila in intervalul 5 august, ora 18.00 – 6 august,…

- CARAS-SEVERIN – Sunt peste 85 de milioane de euro pusi de ADR Vest la dispozitia autoritatilor judetene si locale din regiune! Tintind cele mai bune proiecte din Regiune, intre care speram sa le regasim mai ales pe cele ale judetului nostru, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest a lansat, saptamana…