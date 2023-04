Stiri pe aceeasi tema

- Compania Virgin Orbit intra in faliment, dupa ce in luna ianuarie a ratat lansarea unui satelit. Reprezentanții companiei din industria aero-spațiala au cerut protecție, in conformitate cu Legea falimentului din SUA, potrivit Sky News.

Autoritațile din Marea Britanie vor sa-i gazduiasca pe migranți in baze militare sau pe feriboturi dezafectate. Planul oficial va fi anunțat peste cateva saptamani, potrivit Sky News.Autoritațile au anunțat ca vor sa renunțe la utilizarea hotelurilor pentru cazarea solicitanților de azil și sa foloseasca…

Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit luni cu reprezentanții Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, cu care a discutat despre pregatirea participarii sportivilor romani la Jocurile Olimpice de Vara de la Paris.

Președintele Chinei, Xi Jinping, va ține un „discurs de pace" la implinirea unui an de la inceputul razboiului din Ucraina. Asta susține ministrul italian de externe, Antonio Tajani, care spune ca a primit informații de la un diplomat chinez de rang inalt, potrivit Sky News.

Legea pensiilor private a fost modificata la finalul anului trecut, astfel incat moștenitorii pot opta daca vor banii celui decedat in contul bancar sau in contul de Pilon II.

Compania Virgin Orbit fondata de miliardarul britanic Richard Branson a anuntat joi ca va incerca o noua lansare a unei rachete din Cornwall dupa ce misiunea sa de luni s-a incheiat cu un esec, zdrobind sperantele Marii Britanii de a deveni prima natiune din Europa care plaseaza sateliti pe orbita,…

O incercare de a lansa prima racheta in spatiu de pe solul britanic s-a incheiat cu un esec in noaptea de luni spre marti, dupa ce o "anomalie" a impiedicat lansarea acesteia pe orbita, informeaza AFP.

- Purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionut Stroe afirma ca institutiile publice din Romania nu vor mai solicita contribuabililor dosare cu sina sau orice alte obiecte de papetarie pentru furnizarea unui serviciu public si vor fi obligate sa ofere metode alternative de plata, precum plata cu cardul…