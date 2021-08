Cronica pisălogului: Ţigara Constantin Birjoveanu (1934 – 2000), scriitor, pictor, caricaturist, si vorbitor de esperanto, dadea viata, in urma cu doua decenii si ceva, unor apeciate tablete umoristice, publicate in hebdomadarul vremii, Gazeta de Roman. In numarul de astazi, iata o noua cronicuta in care, cu ironia fina ce-l caracteriza, satirizeaza cotidianul marunt, de care fiecare dintre noi […] Articolul Cronica pisalogului: Tigara apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

