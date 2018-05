Croitoru (BNR): Trebuie sa ne integram in zona euro, dar nu orbeste

Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu va reusi sa se apropie de tarile dezvoltate din Uniunea Europeana daca isi alimenteaza in continuare cresterea economica doar prin intermediul consumului pe care il stimuleaza cu cresteri salariale, este de parere Lucian Croitoru, consilier...

- Dialogul cu Marian Nazat, avocat și scriitor, taie Romania in mici romanii, splendide in goliciunea lor, pe care le expune in oglinda inșelatoare a tranziției. Reimbinate, romaniile lui Nazat ranjesc inapoi, hade, aspre, dureros de aproape.

- Aschia nu sare departe de trunchi. Proverbul isi demonstreaza perfect veridicitatea in handbalul masculin galatean. Toata lumea il cunoaste foarte bine pe Valeriu Costea, fostul international al Romaniei, care a jucat la echipe de top in tara si in Franta, in prezent antrenorul echipei feminine CSU…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la Consiliul European de primavara Presedintele României, Klaus Iohannis. Afacerile economice la nivel european, Brexitul si pregatirea summitului din mai privind Balcanii de Vest sunt câteva dintre temele care vor fi abordate la Consiliul…

- „Instabilitatea politica generata de schimbarile sezoniere ale Guvernului, lipsa de coerența și de viziune a masurilor economice precum și paralelismul cu prevederile propriului program de guvernare prezentat in campania electorala sunt in sfarșit confirmate de catre Institutul Național de Statistica.…

- Miliardarul american Bill Gates prezice o noua criza economica mondiala. Invitat in cadrul unei sesiuni AMA (Ask Me Anything – n.r.) de pe Reddit, cofondatorul Microsoft a fost intrebat daca va veni o viitoare criza economica. Iar Bill Gates a spus ca da. ”Da. Este greu de spus cand, dar acest lucru…

- "Are PSD un program de guvernare si pentru criza economica in care ne-a aruncat? Dragnea, Valcov, PSD si-au batut joc de Romania in 2017. O vor face si in 2018. Are PSD un plan pentru criza economica care urmeaza? Doar taxe si accize mai multe si mai mari. Ma uit la cum au “administrat” perioada…